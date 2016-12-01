Збираються докази щодо захоплення Росією майна України в її морській економічній зоні - ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян.

"З ініціативи Держприкордонслужби сьогодні на кораблі морської охорони "Григорій Куроп'ятников" вийшли представники правоохоронних органів та центральних органів виконавчої влади з метою документування протиправної діяльності та збору доказової бази щодо фактів агресії, захоплення об'єктів і майна України та незаконної промислової діяльності Російської Федерації у виключній морській економічній зоні України", - зазначив речник.

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Зараз, за словами Слободяна, корабель проводить обстеження Одеського газового родовища.

За результатами цієї перевірки і документування, 2 грудня планується провести прес-конференцію на базі Південного регіонального управління у місті Одеса, додав він.