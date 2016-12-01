Український продукт має отримати підтримку на внутрішньому ринку - Гройсман

Зроблений в Україні продукт при всіх рівних умовах, при належній якості та ціні повинен отримати першочергову підтримку на внутрішньому ринку, оскільки саме це дозволяє нарощувати виробництво, формувати робочі місця, платити податки та підвищувати рівень життя громадян.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході першого виїзного засідання Національного комітету відновлення промисловості.

Раніше Гройсман вже зазначав, що уряд готовий ініціювати законодавчі зміни, що дозволяють при здійсненні державних закупівель віддавати перевагу українському продукту за умови, що він відповідає вимогам торгів.

"Наша мета - розробити механізми підтримки підприємств у виробництві конкурентної продукції, створення необхідної додаткової вартості, використовуючи всі наявні можливості та ресурси. Правильна організація, координація та підтримка дасть можливість нам отримати хороший ефект", - цитує прес-служба Гройсмана.

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У прес-службі зазначили, що перше виїзне засідання Нацкомітету відновлення промисловості пройшло на базі Крюківського вагонобудівного заводу - одного з ключових виробництв для держхолдингу "Укрзалізниця", який, за словами прем'єр-міністра, є "потенційним підприємством - мільярдером", але доведений до важкого фінансового стану та зносу основних фондів на 80-90%.

"Уряд і парламент мають об'єднувати зусилля в питаннях стимулювання розвитку машинобудування, щоб знаходити необхідні рішення. Таке об'єднання зусиль дасть можливість посилити позиції України як на міжнародному, так і на зовнішньому ринках, - упевнений глава уряду. - Ми володіємо технологіями, необхідної виробничої бази для того, щоб робити український продукт. Цей продукт конкурентний у багатьох сферах. Моя позиція наступна: при всіх рівних умовах український продукт має в Україні на внутрішньому ринку отримувати підтримку".

Як повідомляв УНІАН, за оцінками уряду, зростання промвиробництва в Україні за підсумками 10 місяців поточного року склало близько 2%. Позитивна динаміка, як очікується, збережеться до кінця року і продовжиться в 2017 році. На наступний рік уряд закладає прогноз зростання економіки на рівні 3%. Причому запорукою зростання стануть розвиток виробництва та збільшення прямих іноземних інвестицій.