Проведення повторного конкурсу з приватизації ОПЗ може потрапити під контроль Росії - ЗМІ

Контактною особою від UBS Limited є громадянин Росії Антон Потапенко (він також є директором UBS Investmentsbank (Росія), пише КП.

Зазначається, що оскільки головним радником є росіянин, спецслужби Росії можуть мати доступ до інформації про хід підготовки до приватизації ОПЗ і вплинути на результати повторного конкурсу.

Нагадаємо, обраний радник з питань приватизації UBS Limited отримує всю інформацію про фінансовому, економічному і технічному стані ОПЗ. У свою чергу ФДМ отримує від UBS Limited поради і консультації про проведення конкурсу, приймає рішення їх на підставі, направляє компанії для аналізу інформацію про потенційних учасників конкурсу.

Як відомо, Кабінет міністрів 19 жовтня затвердив нові умови повторної приватизації Одеського припортового заводу зі стартовою ціною пакета акцій 5,16 млрд грн (близько 200 млн дол.), яка відбудеться 14 грудня цього року. Раніше голова ФДМ Ігор Білоус заявив, що ФДМ не допустить жодну російську компанію до конкурсу на приватизацію Одеського припортового заводу.

Посилаючись на інформоване джерело в Кабміні видання відзначає, що в даний час ФДМ ініціює отримання ОПЗ від державних банків кредитів на 6,5 млрд. гривень для погашення заборгованості перед OstchemHolding Limited. Якщо таке рішення буде прийнято і реалізовано замість сумнівної заборгованості перед Ostchem Holding Limited у ОПЗ з'явиться безперечна заборгованість перед українськими держбанками.

На початку жовтня ОПЗ відновив свою роботу після прийняття Кабінетом міністрів рішення про безперебійної поставки "Нафтогазом" до 300 млн куб. м газу на підприємство до 31 грудня 2016 року.