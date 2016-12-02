Гройсман анонсував пільги при імпорті обладнання для технопарків

Кабінет міністрів України опрацьовує можливість введення з 2017 року пільг зі сплати ПДВ при імпорті обладнання для технопарків або для виробництва кінцевого високотехнологічного продукту в Україні.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході роботи міжнародної конференції «Зона вільної торгівлі: можливості та виклики для України і партнерів».

Він пояснив, що йдеться не про скасування податкових платежів як таких, але про їх можливу реструктуризацію.

«Зараз ми думаємо над тим, щоб у законодавстві на 2017 рік створити пільги з ПДВ при ввезенні обладнання. Ми хочемо реструктуризувати платежі. Іншими словами, не потрібно буде відразу платити 20% (податку - УНІАН), а можна буде ці 20% спрямувати на інвестування», - сказав Гройсман, додавши, що розстрочка податкових платежів може бути розширена на термін до 36 місяців.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент Кабінет міністрів України і парламент України працюють над двома ключовими документами - проектом державного бюджету на 2017 рік, а також проектом змін до Податкового кодексу.

Ухвалення двох документів є однією з ключових умов підтримки макроекономічної стабілізації в Україні, а також запорукою плідних відносин із ключовими кредиторами.