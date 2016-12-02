ДПСУ виявила в економічній зоні України в Чорному морі працюючі бурові установки, захоплені РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Одесі повідомив перший заступник начальника - начальник штабу Південного регіонального управління Держприкордонслужби України генерал-майор Віктор Бабюк.

За його словами, 30 листопада та 1 грудня прикордонники провели спеціальну морську операцію з висвітлення обстановки у виключній (морській) економічній зоні України в районі Одеського газового родовища, в Північно-Західній частині Чорного моря.

На першому етапі операції для проведення повітряної розвідки зазначеного району було залучено літак ВМС України.

«На світанку 1 грудня за 65 миль на південь від Одеси кораблем Морської охорони «Григорій Куроп'ятников» виявлено дві самопіднімальні бурові установки (СПБУ), захоплені Росією в період окупації Автономної Республіки Крим», - сказав Бабюк.

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Він зазначив, що на порушення міжнародних правил мореплавання суднокоманди та інші, які перебували на платформах СПБУ, зокрема й озброєні особи, не відповідали на неодноразові запити українських прикордонників, які подавалися на загальноприйнятому радіочастотному каналі.

Як зазначив начальник штабу I-го загону Морської охорони капітан I рангу Ігор Зап‘янцев, невдовзі в район Одеського газового родовища підійшов російський військовий корабель, який на порушення норм міжнародного морського права здійснив небезпечне маневрування поблизу українського корабля.

«Завдяки вмілим діям нашого екіпажу вдалося запобігти зіткненню кораблів», - наголосив Зап’янцев.

«Григорій Куроп'ятников» зафіксував порушення Російською Федерацією норм міжнародного морського права. Відповідні процесуальні та інші документи передано представникам правоохоронних органів, прокуратури.

Крім того, зафіксовано факт зміни державою-агресором навігаційних даних і назви захопленої СПБУ і незаконне використання на ній російського прапора.

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За ініціативою Адміністрації Держприкордонслужби в морському поході взяли участь представники Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, СБУ, Національної поліції в АР Крим, «Нафтогазу» і «Чорноморнафтогазу», прокуратури АР Крим, та військової прокуратури Південного регіону, екологічної інспекції.

Як наголосив Бабюк, задокументовані результати морської операції встановленим порядком буде надано уповноваженим державним органам для посилення позиції України в міжнародних судових процесах проти Російської Федерації.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши так званий «референдум» з його самовизначення.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.