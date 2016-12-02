Гройсман заявив про відродження українського тракторобудування

Про це Володимир Гройсман заявив 2 грудня в Києві, під час свого виступу на Другій міжнародній торгово-промисловій конференції «Зони вільної торгівлі: можливості та виклики для України і партнерів».

«Допрацювалися «до ручки», що, зрештою, українського трактора не існує», - сказав прем'єр.

Галузеві експерти вважають, що до такого висновку політика підштовхнула ситуація, яка складається на ПАТ «Харківський тракторний завод» - найбільшому вітчизняному підприємстві сільськогосподарського машинобудування, яке колись забезпечувало відповідною продукцією потреби агропромислового комплексу усього Радянського Союзу. Зараз, починаючи з березня 2016 року, завод не діє внаслідок необґрунтованого тиску, що чиниться різними структурами. Новий інвестор, який взяв на себе відповідальність за відродження легендарного підприємства, висловлює зацікавленість у модернізації ХТЗ, проте блокування третіми сторонами роботи заводу не дають можливості відновити виробництво.

Крім того, сьогодні тут складається загроза втрати унікального кадрового ресурсу – незважаючи на те, що новий власник з власних коштів погасив всю накопичену до його приходу заборгованість із зарплати, цінні працівники підприємства починають звільнятися.

Політики самого високого рівня неодноразово висловлювали свою підтримку ХТЗ. Про необхідність влади втрутитися в ситуацію в різні періоди говорили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Національної інвестиційної ради Борис Ложкін, представники регіонального самоврядування та інші. Про стан справ на виробництві інвестор говорив під час особистих зустрічей з Президентом України Петром Порошенком, послом США в Україні Марі Йованович, а також з її попередником Джеффрі Пайєттом.

Підтвердженням наявності підтримки на найвищому рівні експерти почули і в сьогоднішній заяві Гройсмана.

«Я думаю, що в наступному році буде якісний конкурентний трактор, який можемо використовувати десятками тисяч одиниць сільськогосподарської діяльності. Це буде означати, що у машинобудування починається відновлення. Ми створюємо додаткову вартість, ми створюємо нові робочі місця», - зазначив прем'єр-міністр України.

Загалом, така позиція повністю збігається в раніше озвученими Гройсманом тезами про значущість сільськогосподарського машинобудування для вітчизняної економіки.

«У нас є величезна потреба в українських тракторах. Десятки тисяч одиниць нам потрібні сьогодні на полях України, а ми поки що не можемо їх проводити, хоча потужності у нас є», - заявляв прем'єр-міністр у вересні поточного року.