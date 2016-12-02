Порошенко списав "Південмашу" 400 мільйонів боргу за електрику

Президент України Петро Порошенко підписав закон про списання держпідприємству "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" 400 мільйонів гривень боргу за споживання електроенергії.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті Верховної Ради.

Згідно з цим законом, погашення боргу буде здійснено за рахунок надходжень від сплати податкового боргу вугледобувних підприємств. У пояснювальній записці до документа зазначається, що на 1 липня заборгованість цих підприємств перед бюджетом складає 700 мільйонів гривень.

Також у пояснювальній записці зазначається, що власних коштів у "Південмашу" для погашення заборгованості немає.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко підписав закон про реструктуризацію на 10 років боргу державного літакобудівного холдингу "Антонов" на суму 706 мільйонів гривень та списання пені за нього на суму 565,8 мільйонів гривень.

У 2015 році "ДТЕК Дніпрообленерго" неодноразово відключало електропостачання "Південмашу" за борги.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова" (Дніпропетровськ) створена в 1944 році. "Південмаш" - єдиний виробник ракет-носіїв та супутників в Україні, і це дозволяє державі забезпечувати 8-10% пускових послуг, які подаються щорічно міжнародними компаніями. За підсумками 2012 року "Південмаш" увійшов до п'ятірки світових лідерів по запуску ракет-носіїв.