Учасник конкурсу по ОПЗ побоюється російських "коренів" у представників радника Фонду держмайна

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник начальника юридичного відділу «Укрнафтобуріння» Тарас Мітенка.

За його словами, мова йде про представника радника ФДМУ Антона Потапенка, який надав "Укрнафтобурінню" контакти московського офісу банку для консультацій.

«Ми знаємо, що спілкувалися з консультантом, який знаходиться в Росії, в Москві. Це нас, м'яко кажучи, здивувало. Спочатку ми спілкувалися з Антоном Потапенком, який представився як представник UBS з лондонського офісу. Потім офіційно Потапенко нас перевів на Москву ... Офіційно представник в Москві, з яким ми спілкувалися – це Рассел Текеєв», - сказав Мітенка.

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Він вважає, що оскільки Росія є країною-агресором, а консультації з питання приватизації великого хімічного підприємства Одеського припортового заводу ведуться за участю представників радника з Москви, конкурс з продажу об'єкта має очевидні ризики.

«Це кричущий момент. Як ми можемо, приватизуючи підприємство в Україні, надавати інформацію країни-агресора, яка може використовувати її у своїх цілях? І ми не знаємо, куди вони її передають. Вона може бути використана проти інтересів українських підприємств», - підкреслив юрист.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 жовтня затвердив умови повторної приватизації Одеського припортового заводу зі стартовою ціною пакета акцій 5,16 млрд грн (близько 200 млн дол.), яка відбудеться 14 грудня цього року.

При цьому затверджена стартова ціна в 2,6 рази нижче ціни, встановленої раніше Кабміном для приватизації заводу у липні, яка не відбулася через відсутність попиту з боку інвесторів.

В аукціоні повинні брати участь як мінімум два інвестора, один з яких повинен бути нерезидентом України. При цьому резидентам Росії брати участь у конкурсі заборонено.

Радником з приватизації Одеського припортового заводу в 2015 році був обраний швейцарський інвестиційний банк UBS, який надає послуги інвестиційного консультанта в процесі продажу підприємства. Процес відбору радника проходив за бальною системою і згідно з умовами, визначеними Міжвідомчою робочою групою Кабміну.

При цьому в ЗМІ з'явилася інформація про те, що представник лондонського офісу UBS Антон Потапенко є директором банку UBS Investmentsbank, який знаходиться в Москві.

«Укрнафтобуріння» є великою нафтовидобувною компанією. Більше 10% її акцій володіють нідерландська компанія JKX Ukraine B. V. (10%) і кіпрська Deripon Commercial Ltd. (22,49%). Компанія виявила намір взяти участь у конкурсі з приватизації ОПЗ.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.