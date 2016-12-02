Росія нарощує видобуток газу в економічній зоні України - ДПСУ

Російська Федерація нарощує потужності з видобутку газу у виключній (морській) економічній зоні України в Чорному морі, в районі Одеського газового родовища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу Морської охорони штабу Південного регіонального управління Держприкордонслужби капітан 1-го рангу Сергій Маймула сьогодні на прес-конференції в Одесі.

За його словами, це зафіксовано під час спеціальної морської операції з висвітлення обстановки у виключній (морській) економічній зоні України в районі Одеського газового родовища, в Північно-Західній частині Чорного моря, яка проводилась 1 грудня.

"Ми спостерігаємо нарощування РФ потужностей з видобутку газу. Тому що до цього там здійснювала діяльність одна самопідйомна бурова установка (СПБУ) "Таврида", а в даний час туди перебазована більш сучасна установка "Україна". Це дозволить збільшити обсяги видобутку газу", - сказав Маймула.

Він зазначив, що обидві установки є власністю України і були захоплені Росією в період окупації Автономної Республіки Крим. Крім того, зафіксовано, що РФ самовільно змінила назву СПБУ "Україна" на "Крим-1".

Маймула підкреслив, що в даний час діяльність Росії з видобутку газу в Чорному морі здійснюється лише за 80 кілометрах від України, тоді як до берега Росії - 180 кілометрів.

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Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба України провела спеціальну морську операцію з висвітлення обстановки у виключній (морській) економічній зоні України в районі Одеського газового родовища, в Північно-Західній частині Чорного моря.

1 грудня за 65 милях на південь від Одеси кораблем Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" були виявлені 2 працюють самопіднімальні бурові установки, захоплені Росією в період окупації Автономної Республіки Крим. Судокоманды бурових установок та інші, в т. ч. озброєні особи, не відповідали на неодноразові запити українських прикордонників.

Потім в район Одеського газового родовища підійшов російський військовий корабель, який в порушення норм міжнародного морського права здійснив небезпечне маневрування поблизу українського корабля.

Всі порушення задокументовані і передані представникам правоохоронних органів, прокуратури.