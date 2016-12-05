"Антонов" підрахував витрати на запуск серійного виробництва літаків – шукає $700 мільйонів

Найбільшому авіавиробнику України ДП «Антонов» необхідно залучити $703,2 млн для запуску повномасштабного виробництва літаків.

Про це йшлося під час наради щодо проблем авіапрому, яку провів прем'єр-міністр Володимир Гройсман, пише ЛІГА.net.

Читайте такожЗроблено в Україні: "Антонов" завершує збірку першого літака Ан-132 (фото)

Як повідомляє видання, за останні п'ять років (2011 рік - дев'ять місяців 2016-го) підприємство виготовило й продало 16 літаків: шість - Ан-132, чотири - Ан-148 і шість Ан-158.

Керівництво компанії звернулося до прем'єр-міністра з проханням допомогти підприємству. "За останні 10 років жоден літак не побудований з прибутковістю, - сказав президент корпорації Українська авіабудівна компанія (УАК) Михайло Гвоздьов. - У нас є вигляд нового літака без російських комплектуючих і є ринки для нього. Ми знаємо як рентабельно виготовити цей літак. Але жоден покупець не купить літак, якщо в цьому не буде зацікавлена власна держава. Нам потрібні не стільки гроші, скільки допомога в організації лізингової компанії, щоб ці літаки полетіли".

За словами Гвоздєва, компанія знайшла всі необхідні комплектуючі на заміну російським, але для їх остаточної локалізації в Україні та закупівлі за кордоном необхідно $77,5 млн. Крім цього «Антонову» необхідні кошти для оновлення виробничих потужностей. Всього, для запуску серійного виробництва в 2018 року, компанії необхідно $703,2 млн.

Також «Антонов» розраховує на отримання держзамовлення на закупівлю літаків для держструктур. Зараз у компанії є контракт з Міноборони на будівництво трьох модифікацій Ан-148.

Якщо вдасться залучити фінансування, в 2018-2021 роках «Антонов» готовий випустити майже 100 літаків: 60 штук - Ан-148/158, 18 - Ан-178 і 18 - Ан-132.

Прем'єр доручив підготувати програму розвитку авіапрому: "Це повинна бути середньострокова програма. З чіткими завданнями: хто, що і в які строки повинен зробити. І кожен повинен взяти на себе відповідальність. Мова йде про програму розвитку авіації у військовому та цивільному секторах. Це має бути комплекс заходів, спрямований на запуск серійного виробництва".

За словами Гройсмана, вже в січні уряд готовий приймати окремі постанови, спрямовані на підтримку авіапрому. "Гроші ми знайдемо", - запевняє прем'єр.