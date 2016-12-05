Україна увійшла в десятку найбільших постачальників зброї світу

Про це йдеться у доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за 2015 рік, опублікованому 5 грудня, повідомляє radio24.ua.

Частка України в глобальному експорті зброї становила в 2011-2015 роках 2,6%, – підрахували експерти SIPRI.

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Україна посідає в списку найбільших експортерів 9 місце, трохи поступаючись Італії. Загалом за вказаний період (перші 5 років цього десятиріччя) обсяг торгівлі зброєю збільшився на 14% порівняно з попереднім п'ятиріччям. На п'ятірку найбільших торговців зброєю – США, Росію, Китай, Францію і Німеччину – припадає 74% усього обсягу.

При цьому Сполучені Штати і РФ очолюють цей список з 1950 року. Китай є третім за величиною як експортером, так і імпортером озброєнь. А найбільше зброї купують Індія і Саудівська Аравія.

Як повідомляв УНІАН, Україна різко піднялась у Глобальному індексі мілітаризації, піднявшись на 15-те місце (із 23-го торік).