Кременчуцький стальзавод відновив роботу після майже трирічного простою

Кременчуцький сталеливарний завод (Кременчук, Полтавська обл.) відновив роботу після майже трирічного простою.

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Про це УНІАН повідомив начальник управління економіки кременчуцького міськвиконкому Микола Здойма.

«Сьогодні стальзавод відновив роботу. О 10 ранку на підприємстві почали розпалювати піч. На роботу набрали додатково 800 осіб», - сказав Здойма.

На підприємстві УНІАН повідомили, що наказ про поновлення роботи Кременчуцького сталеливарного заводу з 5 грудня був підписаний в жовтні цього року. З того моменту йшов підбір фахівців і підготовка підприємства до запуску.

«Кременчуцький сталеливарний завод відновлює виробництво для задоволення попиту «Укрзалізниці». На сьогоднішній день йде пожвавлення ринку вагонобудування, відбуваються зміни на «Укрзалізниці». Її нове керівництво говорить про необхідність побудови нових вагонів. Тому підприємство відновило роботу», — зазначив директор підприємства Віктор Самусенко.

Нагадаємо, Кременчуцький стальзавод призупинив роботу в лютому 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Кременчуцька міська рада зверталася до президента Петра Порошенка та Кабінету міністрів з проханням сприяти відновленню роботи Кременчуцького стальзавода. 6 грудня в Кременчуці пройшла акція протесту працівників сталеливарного заводу проти планованого з січня 2015 року скорочення співробітників.

У листопаді 2014 року кредитори стальзаводу затвердили план санації підприємства. Минулого року завод часом простоював через труднощі зі збутом продукції до Росії.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» було провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод виробляв широкий асортимент сталевого і чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

У 2013 році Кременчуцький стальзавод зменшив виробництво литва на 48% - до 70,35 тис. тонн.