В "Укрхімаміактрансі" викрили корупційну схему на 235 мільйонів гривень (фото)

Правоохоронці встановили, що один з керівників підприємства протягом 2012-2015 років перераховував гроші низці підконтрольних комерційних структур. Про це повідомляє прес-служба СБУ на сторінці у Facebook.

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У СБУ зауважили, що до оборудки причетний один із діючих посадовців "Укрхімаміактрансу".

"За документами фірми повинні були поставити підприємству обладнання та виконати роботи із забезпечення функціонування аміакопроводу. Під час перевірки оперативники спецслужби з’ясували, що бізнесмени не поставили обладнання та не виконали жодних робіт на державних об’єктах", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у Києві в офісах "Укрхімаміактрансу" та місцях проживання фігурантів справи оперативники спецслужби вилучили документацію, яка доводить причетність чиновників до розкрадання державних коштів, та велику суму грошей в іноземній валюті.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Слідство триває.