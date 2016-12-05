Індія ввела мита на український прокат

Захисні заходи торкнуться прокату товщиною менше або який дорівнює 150 мм і шириною більше або який дорівнює 600 мм за товарними позиціями індійської номенклатури: 7208, 7225 40 13, 7225 40 19, 7225 40 20, 7225 40 30 і 7225 99, пише ЛІГА.net.

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Міністерство фінансів Індії встановило такі ставки захисного мита при ввезенні вищевказаного металопрокату з України на умовах CIF за ціною нижче $504 за тонну, за вирахуванням антидемпінгового мита, якщо така встановлена: 10 процентів від вартості товару - з 23 листопада 2016 року по 22 листопада 2017 року, 8 відсотків від вартості товару - з 23 листопада 2017 року по 22 листопада 2018 року і 6 відсотків від вартості товару - з 23 листопада 2018 року по 22 травня 2019 року.

Раніше під індійські мита потрапив український холоднокатаний вуглецевий листовий прокат нелегований і легований, без покриття, всіх розмірів за шириною і товщиною, за початковими кодами Митного тарифу (Custom Tariff Heading) 7209, 7211, 7225 або 7226.