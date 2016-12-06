В ЄС пояснили свою позицію щодо відміни мораторію на експорт лісу-кругляка

Про це йдеться у заяві представництва Евросоюзу в Україні, опублікованій на сторінці в Facebook.

В ЄС наголошують, що нинішня заборона на експорт не досягає цілей попередження незаконної вирубки лісу. "Вона лише служить потребам деяких зацікавлених груп у деревообробній промисловості, дозволяючи їм отримувати винятковий та необмежений доступ до лісових ресурсів, аби власноруч ними скористатися", - йдеться в повідомленні.

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ЄС виступає проти нинішньої заборони на експорт лісу-кругляка, бо вона є обмеженням вільної торгівлі. Вона суперечить міжнародним зобов'язанням України в рамках Світової організації торгівлі та в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. "Угоди про вільну торгівлю, які стимулюють економічне зростання та створюють робочі місця для обох партнерів, означають рівний доступ до ринків одне одного", - наголосили в представництві.

Також у представництві ЄС запевнили, що поділяють занепокоєння українців, які турбуються про ліси та виступають проти неконтрольованої вирубки лісів, незаконної лісозаготівлі чи обкрадання українських природних ресурсів. "Можливо, ви помітили те, що попри заборону на експорт лісу-кругляка в Україні продовжується незаконна лісозаготівля та контрабанда деревини", - наголосили в представництві ЄС.

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"Ми працювали з українськими органами влади для знаходження розв'язання проблеми, яке буде чесним балансом між, з одного боку, справедливим та рівним доступом до природних ресурсів, стимулюванням торгівлі, інвестицій та економічного розвитку – та, з другого боку, захисту цінних та унікальних природних ресурсів України", - йдеться в повідомленні.