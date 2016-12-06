Кенія зацікавилася українською промпродукцією

Кенія зацікавлена в українській промисловій продукції, включаючи турбіни, двигуни, труби і трансформатори, та направила запит на секторальну місію українського бізнесу в цю країну.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Twitter.

«Кенія зацікавлена в українському експорті турбін, двигунів, трансформаторів, сонячних станцій і гідроенергетики. Кенія направила запит на секторальну місію українського бізнесу. Найближчим часом опублікуємо програму», - написала вона.

Також Микольська повідомила, що Міністерство енергетики Кенії зацікавлене в українських інженерних рішеннях, а також у будівництві електростанцій, в тому числі - гідроелектростанцій.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 3 грудня направило торгову місію для проведення переговорів із владою Кенії і Танзанії.

Україна і Кенія домовилися про активізацію торгівельних та інвестиційних відносин між країнами в аграрній сфері.