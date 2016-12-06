Рада відхилила законопроект про скасування ПДВ при імпорті матеріалів для виготовлення захисних шоломів

Верховна Рада відхилила законопроект про скасування ПДВ при імпорті пара-арамідної тканини, яка використовується для виготовлення захисних військових шоломів, що дозволить знизити їх вартість.

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За ухвалення законопроекту №5127 про внесення зміни до підрозділу 2 розділу 20 Податкового кодексу України щодо поставок на митну територію України матеріалів для виготовлення спеціальних засобів індивідуального захисту за основу проголосували всього 196 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Наступні пропозиції спікера Андрія Парубія про повернення документа на доопрацювання в Комітет з податкової і митної політики і суб'єкта законодавчої ініціативи також не знайшли підтримки у депутатів.

Народний депутат Вадим Денисенко, який презентував законопроект, зазначив, що прийняття документа дозволило б знизити витрати державного бюджету при закупівлі шоломів.

Як повідомляв УНІАН, фінансування сектору безпеки і оборони України в бюджеті 2016 року становить близько 114 млрд грн.

Кабмін заклав у проекті держбюджету на 2017 рік обсяг фінансування сфери безпеки і оборони на рівні 5% ВВП, або 129 млрд грн. Такий орієнтир перед урядом ставив президент України Петро Порошенко.