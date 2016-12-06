Майно "Полтавахіммаш" виставлено на торги

Зокрема, згідно з оголошенням, розміщеним на сайті електронного аукціону заарештованого майна СЕТАМ, на торги виставлено основне виробниче обладнання підприємства. Здебільшого це верстати для виробництва вагонів та іншої продукції, без яких практично неможливий випуск готової продукції, яку підприємство постачає на експорт.

На сьогодні зареєстровано чотири учасники, серед яких кредитор підприємства - Альфа-Банк Україна.

У прес-службі банку підтвердили участь у торгах, вже внесено гарантійний внесок.

Нагадаємо, що згідно з наказом Господарського суду Запорізької області, ще в січні 2016 року було відкрито виконавче провадження щодо примусового стягнення з «Полтавахіммаш» 12,6 млн. дол. на користь кредитора.

«Полтавахіммаш» - вагонобудівне підприємство, яке спеціалізується на випуску вагонів-цистерн для перевезення зріджених вуглеводневих газів, пропану, бутану та їх сумішей. Підприємство входить до групи «Азовмаш», що належить Світлані Савчук та Юрію Іванющенку. За інформацією ЗМІ, загальна сума заборгованості групи перед кредиторами досягла 20 млрд. грн.