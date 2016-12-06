Матеріали для виготовлення захисних шоломів звільнили від імпортного мита

Верховна Рада ухвалила закон про скасування імпортного мита при ввезенні в Україну пара-арамідної тканини, яка використовується при виготовленні захисних військових шоломів, що дозволить знизити їх вартість.

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За прийняття законопроекту №5128 про внесення змін до пункту 4-1 розділу 20 Митного кодексу України про поставки на митну територію України матеріалів для виготовлення спеціальних засобів індивідуального захисту за основу і в цілому проголосували 248 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Народний депутат Вадим Денисенко, який представляв законопроект, зазначив, що прийняття документа дозволить знизити витрати державного бюджету при закупівлі шоломів.

«Це створить конкурентні умови для українських виробників і знизить витрати Збройних сил України під час закупівлі шоломів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 грудня відхилила законопроект про скасування ПДВ при імпорті матеріалів для виготовлення захисних військових шоломів.

Фінансування сектору безпеки і оборони України в бюджеті 2016 року становить близько 114 млрд грн.

Кабмін заклав у проекті держбюджету на 2017 рік обсяг фінансування сфери безпеки і оборони на рівні 5% ВВП, або 129 млрд грн. Такий орієнтир перед урядом ставив президент України Петро Порошенко.