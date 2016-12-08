Залізна руда з початку року подорожчала майже в два рази

Вартість залізної руди з вмістом заліза до 62% з поставкою в китайський порт Циндао зросла майже в два рази з початку року: c $40 за тонну в середині січня приблизно до $80 за тонну до 7 грудня. При цьому 28 листопада вартість руди становила $80,83 за тонну, що є максимальним значенням з жовтня 2014 року, пише Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Metal Bulletin.

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Подорожчанню руди сприяли зростаючий оптимізм інвесторів щодо збереження стабільного попиту в Китаї, а також діяльність спекулянтів. Руда продовжила дорожчати навіть після того, як влада Китаю намагалася охолодити запал біржових гравців шляхом посилення регулювання.

На думку виконавчого директора UBS AG Wealth Management з товарних ринків Уейна Гордона, залізна руда почне дешевшати в 2017 році за рахунок збільшення поставок завдяки запуску додаткових видобувних потужностей, а також через збільшення запасів. Він зазначив, що подорожчання руди цього року стало для нього несподіванкою, а колишні прогнози виявилися неправильними, передає RNS.

Гендиректор австралійської гірничодобувної компанії Roy Hill Holdings Баррі Фітзжеральд прогнозує скорочення вартості залізної руди до близько $60 за тонну протягом півроку. Він також зазначив, що всі його останні прогнози щодо вартості руди виявилися неправильними.

Зниження цін на залізну руду на тлі збільшення запасів і спаду попиту в Китаї також прогнозують Barclays і Citigroup. Barclays очікує скорочення вартості руди до $48 за тонну у другій половині 2017 року, а Citigroup прогнозує її зниження до $60 в I кварталі до $53 у IV кварталі наступного року.

Австралія і Бразилія є найбільшими у світі експортерами залізної руди, і обидві країни ведуть розробку нових родовищ. В Австралії компанія Vale має намір до кінця 2016 року ввести в експлуатацію залізорудний комбінат S11D, а комбінат Roy Hill Holdings в Пілабрі планує збільшення виробничих потужностей.