Китай збільшив імпорт та експорт товарів

Експорт та імпорт Китаю в листопаді несподівано продемонстрували позитивну динаміку, значно перевищивши очікування експертів, свідчать дані головного митного управління країни.

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Експорт в листопаді зріс на 0,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а імпорт — на 6,7%.

Обидва показники виявилися значно кращими від очікувань експертів і попереднього місяця. Аналітики прогнозували падіння експорту в листопаді на 5%, а імпорту на 1,9%. У жовтні китайський експорт скоротився на 7,3%, а імпорт зменшився на 1,4%, передає РИА Новости.

Позитивне сальдо торгового обігу в листопаді становило 44,6 мільярда доларів проти очікувань експертів у 46,9 мільярда доларів. У жовтні цей показник становив 49,6 мільярда доларів.

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Обсяг зовнішньої торгівлі у листопаді зріс на 2,9% порівняно з 2015 роком, становивши 349 мільярдів доларів. При цьому за підсумками січня-листопада загальний обсяг зовнішньої торгівлі Китаю скоротився на 6,9% порівняно з минулим роком і становив 3,31 трильйона доларів.

В кінці квітня Держрада Китаю оголосила, що прийме ряд заходів для підтримки зовнішньої торгівлі, в тому числі розширення страхування експортних кредитів і збільшення повернення податків експортерам.

За підсумками 2015 року загальний обсяг зовнішньої торгівлі Китаю становив 3,95 трильйона доларів, при цьому експорт знизився на 2,8% — до 2,27 трильйона, а імпорт на 14,1% — до 1,68 трильйона. Позитивне сальдо становило 594,5 мільярда доларів.