Промпродукція в Україні за місяць подорожчала на 2,2%

Ціни виробників промислової продукції в Україні в листопаді 2016 року порівняно з попереднім місяцем, жовтнем, зросли на 2,2%.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з аналогічним місяцем минулого року ціни виробників промпродукції в листопаді зросли на 35%, порівняно з груднем 2015 року - на 31,5%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні в жовтні 2016 року порівняно з попереднім місяцем вереснем, зросли на 5,4%.