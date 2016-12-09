Промпродукція в Україні за місяць подорожчала на 2,2%
Загалом з листопада 2015 року ціни виробників зросли на 35%.
Ціни виробників промислової продукції в Україні в листопаді 2016 року порівняно з попереднім місяцем, жовтнем, зросли на 2,2%.
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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з аналогічним місяцем минулого року ціни виробників промпродукції в листопаді зросли на 35%, порівняно з груднем 2015 року - на 31,5%.
У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні в жовтні 2016 року порівняно з попереднім місяцем вереснем, зросли на 5,4%.