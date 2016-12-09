Питання експорту лісу-кругляка потрібно вирішити, випливаючи з національних інтересів - Гройсман

Питання відновлення експорту лісу-кругляка в країни Євросоюзу або продовження чинного в Україні мораторію на такий експорт повинен бути вирішений у відповідність з національними інтересами і в рамках переорієнтації від економіки сировинного типу до економіки виробництва конкурентного продукту.

Про це в ході виступу у Верховній Раді сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"Ми виходимо з національних інтересів. Ми вважаємо, що Україна повинна розвивати національного виробника, і ми вважаємо, що Україна має виконувати свої міжнародні зобов'язання. - сказав глава уряду. - Разом з тим, нам потрібно відійти від сировинного типу економіки. Україна - не лисопилка. Це країна, де має створюватися конкурентний продукт, який повинен завойовувати міжнародні ринки".

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз раніше заявив, що сподівається на зняття Україною в найближчі тижні мораторію на експорт деревини, введеного в 2015 році терміном на 10 років. За словами президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера, скасування мораторію стане ключовою умовою надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги розміром 600 мільйонів євро.