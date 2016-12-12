Україна продовжує випробування нової ракети: опубліковано відео

Відповідний запис опубліковано на YouTube державного київського конструкторського бюро "Луч", яке входить до складу концерну "Укроборонпром".

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Варто зазначити, що конструкторське бюро не вказує, яка саме ракета зображена на відео, однак, як пише Апостроф, ймовірно, мова йде про модернізовану ракету проекту "Вільха" для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).