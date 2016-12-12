Зроблено в Україні: "Антонов" 20 грудня покаже новий літак Ан-132 (фото, відео)

Урочисте викочування нового транспортного літака Ан-132D відбудеться 20 грудня цього року. Про це повідомила прес-служба підприємства.

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"20 грудня 2016 на держпідприємстві «Антонов» відбудеться знаменна подія міжнародного авіаційного проекту зі створення нового багатоцільового літака Ан-132 - урочиста церемонія першого польоту літака-демонстратора Ан-132D", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, виробництво першого зразка Ан-132 стартувало у вересні 2015 року. При цьому "Антонов" підписав низку угод з Саудівської Аравією про постачання даних літаків з 2017 року, а також про спільне проектування та виробництво авіаційного заводу на її території, де заплановано серійне виробництво Ан-132.

Потреба світового ринку в таких літаках на найближчі 20 років керівництво українського підприємства оцінило близько 900 одиниць.

Для складання Ан-132 були залучені провідні авіаційні компанії, зокрема Pratt & Whitney Canada, General Electric, Honeywell, Liebherr та Hamilton Sundstrand.

Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.