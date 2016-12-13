В Одеській області виявили велике родовище газу
14:47, 13 грудня 2016Промисловість
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Державне науково-дослідне судно "Іскатель" виявило в Одеській області поклади шельфового природного газу.
"Іскатель" виявив родовище газу / Фото УНІАН
Про це повідомили у прес-службі Держслужби геології й надр України.
Зазначається, що судно "Іскатель" завершило перший етап морських робіт на Північно-західному шельфі Чорного моря.
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"За оцінками вчених, запаси газу становлять щонайменше 40 млрд кубометрів газу на площі 7 тис. квадратних метрів. Це мінімальні цифри, на які можна розраховувати", - зазначив керівник Держгеонадр Микола Бояркін.
Як повідомляв УНІАН, Держгеонадр у 2015 році активізував роботи з проведення геологічної розвідки з метою пошуку родовищ корисних копалин.
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