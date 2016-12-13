В Одеській області виявили велике родовище газу

Про це повідомили у прес-службі Держслужби геології й надр України.

Зазначається, що судно "Іскатель" завершило перший етап морських робіт на Північно-західному шельфі Чорного моря.

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"За оцінками вчених, запаси газу становлять щонайменше 40 млрд кубометрів газу на площі 7 тис. квадратних метрів. Це мінімальні цифри, на які можна розраховувати", - зазначив керівник Держгеонадр Микола Бояркін.

Як повідомляв УНІАН, Держгеонадр у 2015 році активізував роботи з проведення геологічної розвідки з метою пошуку родовищ корисних копалин.