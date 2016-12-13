В "Укрспирті" заявили про стрімке нарощування виробництва

Про це йшлося 13 грудня під час прес-конференції - "100 днів роботи нового менеджменту ДП «Укрспирт»: представлення звіту та стратегії розвитку".

«Нова команда взялася до роботи з 1 серпня 2016 року. Ми прийняли підприємство в критичному стані. Виробництво було мізерним, більшість заводів не працювали, експорту продукції не приділяли належної уваги . З 2006 року галузь втрачала щороку 18% від продажів», - розповів т.в.о директора ДП «Укрспирт» Олег Дрожжін.

За його словами, детінізація роботи держпідприємства та неординарні заходи дозволили вже за три місяці роботи вивести підприємство з крутого піке та продемонструвати хороші результати.

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«Ми змінили підхід до співпраці з клієнтами: виробляємо те, що справді потрібно ринку. Таким чином з 437,1 тис декалітрів етилового спирту, яке підприємство виробило у серпні цього року, у листопаді ця цифра сягнули позначки у 944,1 тис дал. Наступні місяці ця цифра продовжить збільшуватися і вже в грудні ми перетнемо позначку в 1 млн дал спирту в місяць», - наголосив О.Дрожжін.

Також, за його словами, якщо станом на серпень цього року у ДП «Укрспирт» налічувалося лише 12 працюючих спиртзаводів по всій території України, то вже у листопаді вдалося реанімувати ще сім заводів, а станом на сьогодні працюють уже більше двадцяти підприємств. І за 11 місяців цього року вдалося реалізувати 250,26 тис дал етилового спирту на експорт.

Фінансові результати, наголошує О.Дрожжін, також говорять самі за себе: за підсумками роботи протягом серпня-жовтня 2016 року ДП «Укрспирт» було отримано чистого доходу у сумі 479 677,3 тис. гривень. Окрім цього, за звітний період ДП «Укрспирт» сплачено на користь держави 255 227 тис. грн.

«Станом на 1 серпня 2016 року чисельність апарату управління ДП «Укрспирт» складала 168 працівників. Внаслідок оптимізації організаційної структури підприємства чисельність штатних працівників апарату склала 134 особи. Серед основних здобутків команди – підвищення заробітної плати (подекуди до 30%) та збільшення виплат матеріальної допомоги для працівників МПД. А з 1 грудня 2016 року планується збільшення зарплати ще на 10%. Тобто за півроку ми піднімемо заробітну платню нашим працівникам до 45%! Вже зараз середня зарплата на підприємствах ДП «Укрспирт» складає майже 9 тисяч гривень», - підкреслив Олег Дрожжін.

Керівник нової команди «Укрспирту» переконаний, що є що також занести в актив і юридичному управлінню ДП «Укрспирт» за час проведення реформ на підприємстві. Адже в адміністративній юрисдикції виграно судові справи про стягнення з ДП «Укрспирт» штрафних санкцій на загальну суму 63 477 499,73 грн. В господарській юрисдикції виграно судові справи про стягнення з ДП «Укрспирт» на загальну суму 568 060,27 грн. Стягнуто за рішеннями судів на користь ДП «Укрспирт» заборгованості на загальну суму 1 235 571,08 грн. Щодо виконавчих проваджень, то в актив роботи управління можна зарахувати скасування постанов за скаргами ДП «Укрспирт» на загальну суму 205 696 342,91 грн.

Окрім цього, керівник ДП «Укрспирт» О. Дрожжін звернув увагу, що підприємство серйозно працює над розширенням ринків збуту продукції: «Не може підприємств на 97% залежати від виробників горілки. Це – неправильно. Ми налагоджуватимемо виробництво не лише харчового спирту, а й технічного – спирту-сирцю та біоетанолу для хімічної галузі (парфумерія, медицина)».

За словами заступника директора ДП «Укрспирт» Ігоря Ільчишина, нова команда показала тенденцію до того, щоб зробити підприємство цілком ринково орієнтованим та соціально відповідальним.

Заступник голови об’єднаної профспілкової організації, радник директора ДП «Укрспирт» Юрій Лучечко підкреслив, що профспілкові організації концерну в абсолютній більшості підтримують новий менеджмент на підприємстві та його програму дій.

«Запускаються підприємства, які простоювали роками. Люди на місцях отримують зарплати – найвищі в районних центрах. Плюс додаткові надходження в місцеві та державний бюджети. До того ж профспілки і нове керівництво цілком підтримують урядовий курс на роздержавлення підприємства. Адже у спадок від СРСР ми отримали 80 потужностей на території України. На даний момент з них діють лише 20. Саме тому у парламенті уже зареєстровано два законопроекти (урядовий та депутатський), які передбачатимуть приватизацію ДП «Укрспирт». Адже лише таким шляхом ми зможемо надати нового дихання галузі та збільшити кількість підприємств і заводів на місцях, які реально запрацюють», - наголосив Юрій Лучечко.

За його словами, альтернативний законопроект, який нібито розроблений в профспілкових організаціях ДП «Укрспирт» (як і збурення окремих працівників підприємства до вуличних акцій протесту), є нічим іншим, як бажанням окремих функціонерів профспілки розхитати ситуацію на замовлення окремих політичних сил.

«Тексту цього законопроекту (начебто, підготовленого профспілкою) ніхто в очі не бачив. Людей збурюють, підбивають до вуличних дій для розхитування ситуації та надання їй політичного забарвлення. Це роблять саме ті, кому з відомих причин не подобається курс нового керівництва на детінізацію галузі», - говорить Ю. Лучечко.

Яскравим підтвердженням диверсійної діяльності противників нового курсу ДП «Укрспирт» є результати роботи управління безпеки ДП «Укрспирт», створеного в кінці серпня цього року. Таким чином, за два місяці роботи підрозділу було зменшення тіньового ринку виготовлення підакцизної продукції більше ніж у 2 рази; збільшення ринку «легальної» підакцизної продукції більше ніж у 2,5 рази (до 1 млн. дал.); зекономлено коштів підприємства при закупівлі товарів, робіт та послуг на суму близько 350 млн. грн. внаслідок ефективного моніторингу постачальників; зменшення в 1,5 рази кількості прямих втрат підприємства внаслідок проведення 57 ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів.