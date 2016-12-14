Самокеровані автомобілі Google тепер розроблятиме відокремлений підрозділ Waymo

Про це технологічний гігант Google оголосив у вівторок, 13 грудня, передає Deutsche Welle.

"Ми віримо, що ця технологія може почати змінювати деякі з тих десяти трильйонів миль, які машини долають по всьому світу щороку, за допомогою безпечніших, ефективніших та більш доступних форм транспорту", - заявив Джон Крафчик, голова Waymo, який раніше очолював представництво Hyundai в Північній Америці.

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Google працює над технологіями самокерованих автомобілів з 2009 року. До цього часу підрозділ самокерованих автомобілів був частиною Google X, структури, до якої входили також проекти з доставки товарів безпілотниками.

Компанія не прокоментувала нещодавню інформацію в медіа про відмову від розвитку власного бренду автомобілів. Як повідомляв Bloomberg, Google планує наступного року випускати свої машини у кооперації з Fiat-Chrysler Automobiles.