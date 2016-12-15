Київський бронетанковий завод запустив новий цех з виробництва корпусів для БТР-3

Київський бронетанковий завод, що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", запустив новий цех з виробництва корпусів для бронетранспортерів БТР-3.

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Про це повідомила прес-служба "Укроборонпрому".

"Київський бронетанковий завод змонтував абсолютно новий цех для виробництва корпусів для БТР-3. Для цього підприємство організувало сучасне складально-зварювальне виробництво", - повідомили в концерні, додавши, що це дасть змогу у рази збільшити виробництво і скоротити витрати.

Як повідомляв УНІАН, раніше гендиректор концерну "Укроборонпром" Роман Романов повідомив, що тільки половина підприємств "Укроборонпрому" отримали прибуток за підсумками 9 місяців поточного року. Крім того, за словами Романова, недофінансування концерну "Укроборонпром" за держоборонзамовленням на 2016 рік може становити 1 млрд грн.