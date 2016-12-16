Прокуратура передала до суду справу щодо незаконного заволодіння коштів Житомирського бронетанкового заводу

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, "військова прокуратура Західного регіону України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника директора – начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «Житомирський бронетанковий завод» та директора комерційного товариства, які, зловживаючи службовим становищем, заволоділи державними коштами держпідприємства у сумі понад 23 млн грн".

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Вказані кошти були виділені державою на ремонт бронетанкової техніки, яка у подальшому мала бути спрямована в район проведення АТО на сході країни.

У відомстві зазначили, що 13 грудня обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні скеровано до Житомирського районного суду Житомирської області для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2016 року Військовою прокуратурою на Житомирському бронетанковому заводі було виявлено нестачу двигунів. Встановлено, що впродовж 2014-2015 років службові особи ДП «ЖБТЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, без будь-якого документального оформлення, привласнили державне майно мобілізаційного резерву Державного агентства резерву України, а саме 20 двигунів вартістю 6,8 млн грн, які передали комерційній структурі.

Крім того, заступника директора «ЖБТЗ» та керівника приватного підприємства підозрюють у заволодінні коштами державного оборонного замовлення у сумі понад 23 млн грн, виділених з держбюджету для ремонту бронетанкової техніки для потреб АТО.