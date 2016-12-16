Декомунізація в дії: Дніпровський меткомбінат буде без імені Дзержинського

Акціонери одного з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу – Дніпровського металургійного комбінату ім. Дзержинського (ДМКД), що входить в корпорацію "Індустріальний союз Донбасу", виключили з назви підприємства імені Фелікса Дзержинського в рамках виконання закону про декомунізацію.

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Прес-служба підприємства повідомляє, що рішення про зміну назви було прийнято на позачергових зборах акціонерів у четвер, 15 грудня.

"У зв'язку з дотриманням закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки" на зборах акціонерами були підтримані такі рішення: затвердити нове найменування товариства - Публічне акціонерне товариство "Дніпровський металургійний комбінат", затвердити нову адресу підприємства - Дніпропетровська обл., м. Кам'янське (...), затвердити статут ПАТ "ДМК" у новій редакції», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Дніпровський металургійний комбінат спеціалізується на виробництві чавуну, прокату і займає монопольне становище на ринку широкосмугової універсальної сталі та профілів. Комбінат є постачальником катаної осьової профільної заготівки для залізничного транспорту. Свою продукцію підприємство поставляє в Німеччину, Італію, Бельгію, Китай, країни СНД і Близького Сходу.

Дніпровський металургійний комбінат, а також Дніпропетровський трубний завод, Алчевський металургійний комбінат входять до складу корпорації "Індустріальний союз Донбасу".

У грудні 2009 року ІСД продав 50% плюс 2 акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.

Дніпровський меткомбінат в 2015 році скоротив щодо 2014 року виробництво прокату на 8%, до 2,33 млн тонн, обсяг випуску сталі скоротився на 8,1% - до 2,32 млн тонн. Виробництво чавуну зменшилося на 3,7%, до 2,26 млн тонн.