В Україні провели випробування переносного ракетного комплексу "Корсар" (фото, відео)

Фото результатів випробувань опубліковано на сторінці підприємства у Facebook.

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"Результат випробування новітнього українського легкого переносного ракетного комплексу "Корсар": наскрізне пробиття бронеплити товщиною 50 мм осколково-фугасною бойовою частиною (калібр 105мм) ракети "Корсар", - йдеться у підписі до фото.

Раніше було опубліковано відео випробувань "Корсара":

Довідка УНІАН. Легкий переносний ракетний комплекс "Корсар" призначений для ураження нерухомих і рухомих сучасних броньованих цілей та інших об'єктів, які мають комбіновану, рознесену або монолітну броню, в тому числі з динамічним захистом, а також малорозмірних цілей типу довготривалих вогневих точок, танків в окопі, легкоброньованих об'єктів і вертольотів.

Постріл може проводитися як з верстата, так і бруствера.