Ігор Білоус: ОПЗ був повністю підготовлений до продажу

Про це в своєму інтерв’ю «РБК-Україна» заявив голова Фонду державного майна Ігор Білоус.

«Всі зацікавлені покупці отримали повний доступ до всієї інформації про завод. До приватизації були залучені радники ФДМ - міжнародний інвестбанк UBS, з яким співпрацювали юристи Baker McKenzie, а також Ernst&Young. Вони готували продаж з серпня минулого року. Цілий рік ми готували ОПЗ з точку зору фінансової звітності, технічних звітів, екологічного аудиту і так далі. Також працювали екологи, бо на ОПЗ одне з найбільших сховищ аміаку - на 120 тисяч тон, вивчалися земельні відносини, оскільки завод стоїть на 250 га землі. Провели переговори і домовились, що у разі появи нового власника ОПЗ оренда буде коштувати конкретну суму, а саме 35 млн гривень, і не змінюватиметься. Тому інвестори знали, що на них не чекає жодних сюрпризів. Так само ми домовилися про гарантовану оренду на 10 років чотирьох причалів, які знаходяться в управлінні Адміністрації морських портів, бо якщо ОПЗ не матиме виходу у море, то він не зможе працювати. І все це - лише тисячна частина того, що було зроблено для підготовки продажу ОПЗ. Обсяги документації нами вимірюються вже не тисячами сторінок, а кілограмами. Тобто об’єкт глибоко вивчений та підготовлений», - розповів Білоус.

Разом з тим, голова ФДМ зазначив, що питання приватизації ОПЗ дуже заполітизоване та заангажоване.

«Конкурс по ОПЗ не відбувся через сукупність факторів. У 2015 році – через зволікання із зміною законодавства, багато часу забрали бої у Верховній Раді. Хоча тоді був нормальний ринок, ОПЗ працював «в плюс». У 2016 році – через борги перед компаніями Фірташа, а також погіршення кон’юнктури світового ринку міндобрив. Зараз найгірша ситуація з цінами на аміак за останні 16 років. Разом з падінням ціни на аміак, ціна на газ не впала, а навіть підвищились. Тому найболючішим питанням було – де взяти газ за ціною, яка забезпечить прибутковість заводу. Правду кажуть: все треба робити вчасно. Це стосується і приватизації ОПЗ. Так, ми його не продали, бо не було реального інтересу до заводу. Політично мені не дадуть провести ще один конкурс найближчим часом. Так само політично ніхто не хоче реструктурувати борги Фірташу, ніхто не дасть йому гроші з бюджету. Але з мого боку ОПЗ був підготовлений до продажу правильно», - зазначив він.

На думку Білоуса, вирішенням проблеми збереження ОПЗ може стати підписання «давальницької» угоди, оренди, передачі в управління власнику, у якого є свій газ тощо.

«Ми активно вивчаємо всі можливі варіанти, які дадуть можливість зберегти завод. Наприклад, здати цілісний майновий комплекс заводу в оренду на певний термін. Це забезпечить прибуткову діяльність на період низьких цін на продукцію та високих цін на газ. Для довідки, сьогодні ОПЗ втрачає близько 130 млн. грн. на місяць. А за допомогою такої схеми ми будемо утримували підприємство в належному стані та готуватись до приватизації», - підкреслив він.