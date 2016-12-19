"Нафтогаз" з 1 січня знижує ціни на газ для промисловості

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" з 1 січня 2016 року знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 2,9% порівняно з груднем 2016 року – до 7 551,6 гривні за тисячу кубометрів з 7 780,8 гривні за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

У той же час, за даними "Нафтогазу", максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 січня будуть знижені на 2,4% – до 8 374,8 гривні за тисячу кубометрів порівняно з 8 577,6 гривні за тисячу кубометрів в грудні.

Як відзначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або буде купувати не менше 50 мільйонів кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна палива. У всіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

Всі ціни на паливо вказані з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У грудні 2016 року "Нафтогаз" підвищив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 5,4% порівняно з листопадом 2016 року – до 7 780,8 гривні за тисячу кубометрів, а також максимальні ціни – на 4,8%, до 8 577,6 за тисячу кубометрів.