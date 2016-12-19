"Укроборонпром" виконав держоборонзамовлення на 2016 рік на 99%

Державне оборонне замовлення на 2016 рік за станом на 19 грудня виконане держконцерном "Укроборонпром" на 99%.

Як повідомила прес-служба концерну, про це повідомив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Ігор Павловський під час підсумкової наради за результатами роботи "Укроборонпрому" 2016 року.

"Зараз ступінь виконання державного оборонного замовлення "Укроборонпромом" становить 99%. А 1%, що залишився до виконання, вже знаходиться в дорозі і очікується найближчим часом", - цитує прес-служба Павловського.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада гендиректор концерну Роман Романів заявив, що недофінансування державного концерну "Укроборонпром" за державним оборонним замовленням на 2016 рік складе близько 1 мільярда гривень. За його словами, у зв'язку з цим сотні співробітників підприємств, що входять в концерн, будуть відправлені у вимушену відпустку.

Крім того, він додав, що в структурі концерну тільки 56 підприємств з 105 стали прибутковими за підсумками 9 місяців поточного року.

За інформацією концерну, в рамках державного оборонного замовлення на 2016 рік він отримав на ремонт, модернізацію і виробництво нового озброєння 4,4 мільярда гривень. Згідно з повідомленням прес-служби концерну, в загальному обсязі держоборонзамовлення, який в цьому році склав 13,5 мільярда гривень, на підприємства концерну довелося тільки 32,5%.