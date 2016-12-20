Перед відходом: Обама хоче заблокувати розробку шельфу в Арктиці та Атлантиці - Bloomberg

Адміністрація президента США Барака Обами готується заблокувати продаж нових ліцензій на шельфове буріння на ділянках в Арктиці, які належать США, а також в частині території Атлантичного океану. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела.

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Для введення цих обмежень Обама буде посилатися на положення закону, прийнятого в 1953 році. Він дає президенту широкі повноваження виключати водні простору, що належать США, з числа територій, на яких дозволяється вести видобуток нафти і газу, вказали джерела агентства. Досі цей закон використовувався в обмежених масштабах. Його застосування було спрямовано на збереження коралових рифів, морських заповідників і місць проживання моржів.

Використання закону 1953 року адміністрацією Обами блокує продаж нових нафтових і газових родовищ у деяких частинах Атлантичної акваторії США, а також у більшій частині Чукотського моря і моря Бофорта (належать до Північного льодовитого океану). Проте ці заходи, вважає агентство, не вплинуть на буріння або видобуток в рамках діючих проектів, у тому числі на 42 дільницях в морі Бофорта, які розробляються Royal Dutch Shell, Hilcorp Energy, Eni, Repsol і іншими компаніями.

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Лідери нафтогазовій галузі США неодноразово вказували, нагадує агентство, що ресурси у північній частині земної кулі будуть необхідні для задоволення енергетичних потреб людства. Американський інститут нафти назвав ідею заборони на видобуток нафти і газу на шельфі «неймовірно недалекоглядною».

Адміністрація Обами в останні дні і тижні своєї роботи реагує на заклики екологічних активістів встановити жорсткі рамки у сфері захисту навколишнього середовища, перш ніж обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня 2017 року, зазначає агентство.

За даними джерел агентства, Обама може оголосити про введення обмежень вже сьогодні, 20 грудня. Те ж саме може зробити цього тижня і Канада, зазначають співрозмовники агентства.