Авіапрем'єра року: "Антонов" презентував новий транспортний літак Ан-132 (фото, відео)

Держпідприємство «Антонов», єдиний в Україні виробник авіатехніки, сьогодні, 20 грудня, представив перший дослідний зразок нового транспортного літака Ан-132.

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Як передає кореспондент УНІАН, презентація літака відбулася за участю президента України Петра Порошенка, а також керівництва держконцерну «Укроборонпром» і підприємства «Антонов», яке входить до складу концерну.

Також були присутні представники королівства Саудівська Аравія, яке виступило замовником і партнером з реалізації даного літака.

За словами президента України Петра Порошенка, до 2035 року потреба в таких літаках у світі становить близько 260 одиниць. «Дуже небагато держав може святкувати таке свято, як запуск нової моделі літака», - сказав він.

Також президент подякував співробітникам підприємства за реалізацію проекту в найкоротші терміни і додав, що Ан-132 продовжить лінійку відомих у всьому світі українських літаків, серед яких «Антей», «Руслан» і «Мрія».

Крім того, під час першого польоту літака принц Королівства Саудівська Аравія (КСА) Туркі Сауд Мухаммада аль-Сауд зазначив, що поставка даного зразка в КСА очікується в першому кварталі 2017 року.

Як уточнив УНІАН директор програми з питань літака Ан-132 Олександр Хохлов, сторони поки що не підписали твердих контрактів на поставку даних літаків, але існує домовленість про постачання 80 одиниць.

За інформацією представників «Антонова», новий літак Ан-132 створено для заміни вже застарілих літаків Ан-32 і Ан-26 і призначений для транспортування різних вантажів масою більш як 9 тонн на малих і середньомагістральних маршрутах.

Як повідомляв УНІАН, виробництво першого зразка Ан-132 стартувало у вересні 2015 року. При цьому «Антонов» підписав низку угод із Саудівською Аравією про постачання даних літаків з 2017 року, а також про спільне проектування і виробництво авіаційного заводу на її території, де заплановано серійне виробництво Ан-132.

Потреба світового ринку в таких літаках на найближчі 20 років керівництво українського підприємства оцінило в приблизно 900 одиниць.

Для складання Ан-132 було залучено провідні авіаційні компанії, зокрема, Pratt & Whitney Canada, General Electric, Honeywell, Liebherr та Hamilton Sundstrand.

Держпідприємство «Антонов» - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.