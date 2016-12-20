Україна зберегла 11-те місце в рейтингу виробників сталі

Українські металурги в листопаді 2016 року порівняно з листопадом минулого року збільшили виробництво сталі на 3,1% - до 1,950 мільйона тонн, зберігши при цьому 11-е місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За підсумками січня-листопада поточного року Україна збільшила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 5,6% - до 22,211 мільйона тонн, зберігши при цьому 10-е місце в світовому рейтингу виробників сталі.

За інформацією асоціації, за підсумками минулого місяця лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно утримує Китай з показником 66,3 мільйона тонн (зростання на 5% до листопада 2015 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в наступному порядку: Японія (8,6 мільйона тонн, -1,4%), Індія (8 мільйонів тонн, +10,7%), США (6,2 мільйона тонн, +6,8%), Росія (6 мільйонів тонн, +5%), Південна Корея (5,8 мільйона тонн, -1,3%), Німеччина (3,3 мільйона тонн, -4,2%), Туреччина (2,9 мільйона тонн, +10,4%), Бразилія (2,4 мільйона тонн, -4,8%) і Італія (2,1 мільйона тонн, +11,2%).

В цілому в листопаді 2016 року порівняно з листопадом минулого року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 5% - до 132,4 мільйона тонн.

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Згідно зі звітом асоціації, за січень-листопад позиції лідера продовжує утримувати Китай – 738,9 мільйона тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 1,1%).

Далі слідують: Японія (96 мільйонів тонн, -0,5%), Індія (87,5 мільйона тонн, +7,1%), США (72 мільйона тонн, -1,2%), Росія (64,6 мільйона тонн, -0,8%), Південна Корея (62,8 мільйона тонн, -1,6%), Німеччина (38,8 мільйона тонн, -2,1%), Туреччина (30,3 мільйона тонн, +5,1%), Бразилія (28 мільйона тонн, -8,9%).

За 11 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі загалом на 0,4% - до 1,468 мільярда тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-е місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 мільйона тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-е місце з результатом виплавки 27,2 мільйона тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали чинити негативний вплив два фактори. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найпомітніше в 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-е місце в галузевому рейтингу.