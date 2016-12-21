ВР ввела тимчасові податкові пільги для підприємств авіабудівної галузі

За прийняття законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу (№3457) у цілому проголосували 253 народних депутата за необхідних 226.

Документ розглядався у другому читанні.

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«Законопроект передбачає надання суб'єктам галузі літакобудування податкових пільг для налагодження повномасштабного серійного виробництва сучасних вітчизняних літаків і поліпшення фінансового стану з урахуванням середнього терміну розробки, підготовки та оснащення серійного виробництва нових літаків», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Згідно з текстом документа, до переліку податкових пільг входять: тимчасове (до 1 січня 2025 роки) звільнення авіабудівних підприємств від сплати ПДВ при імпорті товарів, крім підакцизних, і науково-технічних розробок для потреб літакобудівної промисловості; тимчасове (до 1 січня 2025 року) звільнення від сплати податку на прибуток для авіапідприємств, що виготовляють кінцевий продукт, а також тимчасове (до 1 січня 2025 року) звільнення від сплати земельного податку.

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«Вивільнені кошти мають використовуватися на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи з літакобудування, створення або переоснащення матеріально-технічної бази, на збільшення обсягу виробництва, впровадження новітніх технологій. Використання таких коштів має бути пов'язано з прямою діяльністю платника податків. Суми вивільнених коштів визнаються як отримане цільове фінансування відповідно до національних положень і стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності», - йдеться в тексті законопроекту.

Одночасно Рада прийняла зміни до Митного кодексу, які технічно дозволять реалізувати прийняті раніше норми щодо податкових пільг для авіабудівників.

За прийняття технічного законопроект №3458 про внесення змін до Митного кодексу проголосували за основу і в цілому 246 народних депутатів за необхідних 226. Законопроект розглядався за скороченою процедурою.