Зростання промвиробництва в Україні прискорилося до 3,7%

Зростання промислового виробництва в Україні в листопаді 2016 року в річному вираженні, порівняно з листопадом 2015 року, прискорилося до 3,7% з 0,8% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, жовтнем 2016 року, в листопаді зростання промвиробництва скоротилося до 0,8% після 5,7% зростання у жовтні проти вересня.

З початку року, за січень-листопад порівняно з аналогічним періодом минулого року, промвиробництво в Україні зросло на 2,1%.

За інформацією Держстату, найбільший приріст промвиробництва в січні-листопаді 2016 року, порівняно з минулим роком, зафіксовано у переробній промисловості –на 3,4%, виробництві електроенергії, газу і пари – на 1,8%. Водночас у видобувній промисловості спостерігався спад на 0,4%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році порівняно з 2014 роком спад промвиробництва прискорився до 13,4% з 10,7%.