Рада скасувала пільги на ввезення до України літаків - аналогів українських Ан-148 і Ан-158

Верховна Рада України скасувала пільги зі сплати ПДВ за договорами оперативного лізингу літаків - аналогів українських Ан-148 і Ан-158 виробництва держпідприємства «Антонов».

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Про це йдеться у прийнятому парламентом Законі «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів щодо підтримки літакобудівної галузі».

Як наголошується в пояснювальній записці до ухваленого закону, його положення спрямовані на ліквідацію нерівних умов поставки літаків вітчизняного виробництва порівняно з імпортом іноземних літаків.

«Станом на 1 вересня 2015 року українські авіакомпанії за договорами оперативного лізингу в режимі тимчасового ввезення на митну територію України експлуатують 19 пасажирських літаків з масою порожнього обладнаного апарата понад 10000 кг, але не більше 35000 кг та пасажиромісткістю від 44 до 110 місць. Аналоги зазначених літаків - вітчизняні літаки Ан-140, Ан-148 і Ан-158, - наголошується в пояснювальній записці. - Пропонується скасувати пільгові умови ввезення іноземних літаків, адже поставки вітчизняних літаків українським авіакомпаніям та іншим замовникам обкладаються ПДВ за ставкою 20%».

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Раніше Верховна Рада України ввела тимчасові пільги з податку на прибуток та земельного податку для підприємств авіабудівної галузі з 1 січня 2017 року. Законопроект передбачає надання суб'єктам галузі літакобудування податкових пільг для налагодження повномасштабного серійного виробництва сучасних вітчизняних літаків і поліпшення фінансового стану з урахуванням середнього терміну розробки, підготовки та оснащення серійного виробництва нових літаків.

До переліку податкових пільг входять: тимчасове (до 1 січня 2025 року) звільнення авіабудівних підприємств від сплати ПДВ при імпорті товарів, крім підакцизних, і науково-технічних розробок для потреб літакобудівної промисловості; тимчасове (до 1 січня 2025 року) звільнення від сплати податку на прибуток для авіапідприємств, що виготовляють кінцевий продукт, а також тимчасове (до 1 січня 2025 року) звільнення від сплати земельного податку.