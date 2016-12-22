Виробник розвіяв міфи про неякісну броню для бойових машин "Дозор" (фото)

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

Так, польська компанія Huta Stali Jakosciowych S.A., згадуючи інформаційні атаки на українську бронетехніку, продемонструвала процес перевірки якості своєї продукції та результати відстрілу Armstal 500, яка використовується у виробництві "Дозорів".

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Бронеплита витримує обстріл боєприпасами калібру 7,62х39, що використовується в автоматах АК та АКМ, а також калібру 7,62х51, що використовується у кулеметах (наприклад, M240) та снайперських гвинтівках (наприклад, L96A1Arctic Warfare) країн-членів НАТО.

Фахівці Huta Stali Jakosciowych S.A. зауважили, що марка сталі Armstal використовується у виготовленні корпусів бронетехніки армій країн НАТО. Вона успішно пройшла відстріл у Німеччині, перевірки якості у Франції та США. Сталь відповідає рівням натівського захисту STANAG 4569.

"Бронемашини "Дозор-Б", що вже експлуатуються військовими, захищені саме цією сталлю. Наші колеги дали беззаперечні докази своєї компетенції", – зазначив заступник генерального директора з авіабудування та виробництва Концерну Володимир Коробов.