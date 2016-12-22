"Укроборонпром" та польська компанія домовилися про співпрацю у сфері ППО

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні підприємства оборонно-промислового комплексу країни, і польська компанія WB Electronics S. A. 22 грудня підписали угоду про співпрацю у сфері протиповітряної оборони, зокрема, в області створення нових зразків зенітної і зенітної-ракетної техніки у відповідності з умовами ведення сучасної війни.

Як повідомили в прес-службі "Укроборонпрому", з української сторони безпосередніми учасниками співпраці виступили держпідприємство "Спецтехноекспорт" і ДАХК "Артем", які входять до складу держконцерну.

"Досвід і можливості польських партнерів важливі для нас і подальшого розвитку українського ОПК. "Укроборонпром" остаточно визначив курс переходу на міжнародні стандарти, тому ми раді розробляти нові зразки озброєння саме з компанією країни – члена НАТО", – цитує прес-служба заступника генерального директора з авіабудування і виробництва "Укроборонпрому" Володимира Коробова.

Польська сторона, у свою чергу, зазначила високий рівень компетенції українських фахівців у галузі протиповітряної оборони.

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У прес-службі нагадали, що Житомирський бронетанковий завод, який входить до складу "Укроборонпрому", буде модернізувати військову оптику з польським технологій на основі співпраці з польською компанією РСО S. A.

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" за підсумками збройової виставки в Індії DefExpо-2016 підписав з індійськими компаніями 15 меморандумів про співробітництво в оборонній сфері. В ході виставки єдиний в Україні виробник літаків державне підприємство "Антонов" представив проект нового транспортного літака Ан-132, розробленого на заміну Ан-32, а також літаки Ан-148 і Ан-178.

Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.