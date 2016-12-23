У США оштрафували фармацевтичну компанію Teva за підкуп українських чиновників

Про це повідомляє Reuters.

Компанія платила мільйони доларів хабарів в Росії, Україні та Мексиці з метою просування своєї продукції, наприклад, препарату для лікування розсіяного склерозу, який вважається лідером продажів, розповіли у Міністерства юстиції США.

Teva заплатить $283 млн штрафу в рамках Закону США про протидію корупції за кордоном по звинуваченню Мін'юсту США. Компанія також виплатить $236 млн штрафу на прибуток та проценти для врегулювання громадянської справи, яку розглядає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку США.

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Серед іншого Teva визнала, що давала хабарі українським урядовцям, щоб отримати дозвіл на продаж лікарських препаратів.

Як наголошується на сайті Департаменту юстиції США, в період з 2001 по 2011 роки компанія виплачувала українському чиновнику щомісячний "гонорар", а також організовувала подорожі і надавала інші цінні речі на загальну суму близько $200 тис. В обмін на це чиновник використовував своє службове становище та вплив в українському уряді, для вчинення дій по реєстрації фармацевтичних препаратів Teva.

Як пише Reuters, згідно з даними комісії з цінних паперів та фондового ринку США, корупційна схема Teva принесла компанії більше $200 млн незаконного прибутку.

Teva стверджує що з 2012 року було зроблено кілька кроків, щоб припинити сумнівну "співпрацю".