НКРЕКП розмежувала тарифи на електрику для промисловості

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила диференційовані тарифи на електроенергію з 1 січня 2017 року для промислових споживачів в регіонах України.

Відповідне рішення було одноголосно прийнято на черговому засіданні НКРЕКП.

Згідно з текстом документа, дане рішення зумовлене переходом до ринкового формування тарифів на електроенергію для промислових споживачів. До моменту повного переходу до ринкового тарифоутворення (коли ціна на електроенергію буде формуватися без участі Нацкомісії, а тільки за згодою постачальника і споживача), НКРЕКП буде виконувати функцію по затвердженню тарифів, складених обленерго для своїх клієнтів.

"При впровадження ринкових тарифів істотне зниження цін відбувається для регіонів, які раніше були донорами, а для компаній, які раніше були реципієнтами не спостерігається істотного підвищення", - сказав глава НКРЕКП Дмитро Вовк.

Наприклад, тарифи для клієнтів "ДТЕК Дніпрообленерго" першого класу напруги з 1 січня знизяться на 11,3% –до 139,43 копійки за 1 кВт-год, для споживачів другого класу – на 17%, до 163,47 копійки за 1 кВт-ч.

Для споживачів "Київенерго" тарифи для першого класу напруги знизяться на 6,6% –до 146,87 копійки за 1 кВт-год, для споживачів другого класу – на 15%, до 167,49 копійки за 1 кВт-год

Разом з тим для споживачів "Рівнеобленерго" тарифи для першого класу напруги зростуть на 1,2% –до 159,13 копійки за 1 кВт-год, для споживачів другого класу – на 3%, до 202,9 копійки за 1 кВт-ч.

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Як повідомляв УНІАН, 27 вересня НКРЕКП дозволила постачальникам електроенергії за регульованим тарифом (обленерго) з 1 січня 2017 року розраховувати тарифи на електроенергію для промислових споживачів з щомісячним збільшенням не більше ніж на 3% від рівня попереднього місяця.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2016 року НКРЕКП підвищила вартість електроенергії для промислових споживачів на 8-10%.

З 1 жовтня комісія знову підвищила тарифи на електроенергію для промисловості на 9,5%-9,8%, в результаті чого тарифи для споживачів першого класу напруги з 1 жовтня зростуть на 9,8% –до 157,28 копійки за 1 кВт-год (без ПДВ), для споживачів другого класу – на 9,5%, до 196,99 копійки за 1 кВт-год (без ПДВ).

22 вересня 2016 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект "Про ринок електричної енергії", який передбачає запровадження конкурентних (ринкових) відносин на ринку електричної енергії, у тому числі і на роздрібному, де кінцевий споживач зможе обирати постачальника електроенергії.