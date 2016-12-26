Мінекономрозвитку прогнозує зростання промвиробництва на рівні 2,2%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує зростання промислового виробництва в країні за підсумками 2016 року на рівні 2,2%.

Відповідний прогноз міститься в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

"У грудні 2016 року очікується подальше зростання (промислового – УНІАН) виробництва, що дозволить отримати за підсумками року зростання промисловості на 2,2%, який буде підтримуватися поліпшенням цінової зовнішньої кон'юнктури та збільшенням внутрішнього попиту", - йдеться в аналітичному матеріалі.

При цьому в Мінекономрозвитку відзначили, що в першому кварталі 2017 року очікується збереження тенденції помірного зростання промвиробництва, обумовленої досить високим рівнем внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту, а також зовнішнього попиту внаслідок сприятливої цінової кон'юнктури на окремих світових товарних ринках.

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На думку аналітиків міністерства, основними ризиками для української промисловості залишаються можливе загострення військового конфлікту на сході країни і ускладнення з транспортним сполученням, розширення торговельних обмежень з боку країн ЄС та СНД, зниження цін на світових товарних ринках, розширення торговельних і транспортних обмежень з боку РФ, а також відновлення негативних очікувань економічних агентів на тлі збереження проблем банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, зростання промислового виробництва в Україні в листопаді 2016 року в річному вираженні, порівняно з листопадом 2015 року, прискорилося до 3,7% з 0,8% місяцем раніше.

З початку року, за січень-листопад порівняно з аналогічним періодом минулого року, промвиробництво в Україні зросло на 2,1%.