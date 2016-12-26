Крюківський завод поставить "Укрзалізниці" 6 пасажирських вагонів-трансформерів

Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ, Кременчук, Полтавська область) має намір сьогодні, 26 грудня, передати регіональному філії публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" - Одеської залізниці три нових пасажирських вагони, оснащених трансформованими меблями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської магістралі, цього тижня очікується поставка ще трьох пасажирських вагонів.

Як повідомили в прес-службі "Укрзалізниці", загалом компанія замовила 13 таких вагонів. Перевагою вагонів-трансформерів є можливість використання їх як нічних, так і денних маршрутах. Зокрема, в нічному режимі вагона нижні та верхні полиці купе використовуються як спальні місця, тоді як в денному режимі нижні полиці купе трансформуються в місця для сидіння.

Загалом, згідно з укладеним у 2016 році договором, Крюківський вагонзавод має побудувати 21 пасажирський вагон. Крім 13 вагонів з меблями, національний виробник побудує 7 вагонів купе і один вагон категорії СВ.

У повідомленні наголошується, що оскільки виробник не встигає виготовити весь обсяг замовлення до кінця року, готується додаткову угоду про перенесення строків поставки на початок 2017 року.

"Для "Укрзалізниці" головне, що після тривалої перерви почалося оновлення пасажирських вагонів. Останній раз компанія купувала пасажирські вагони у 2010 році. У фінплані на 2017 рік ми запланували придбати півсотні пасажирських вагонів, а також міжрегіональні поїзди та дизель-поїзди. І це тільки частина нашої великої інвестиційної програми", - цитує прес-служба голови правління "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна.

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Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонобудівний завод у 2015 році не справив жодного пасажирського вагона. Разом з тим, підприємство модернізувало 25 вагонів метро для Київського метрополітену і відремонтувало 5 нових вагонів.

29 листопада правління "Укрзалізниці" затвердив стратегію оновлення рухомого складу компанії до 2021 року, яка передбачає закупівлю і ремонт 96 тисяч одиниць рухомого складу за 108 мільярдів гривень.

Зокрема, протягом наступних 5 років компанія планує придбати 262 локомотива, 440 пасажирських вагонів, понад 35 тисяч вантажних вагонів і 6 одиниць рейкових автобусів і електричок.

Крім того, п'ятирічний план оновлення залізничного рухомого складу передбачає проведення модернізації 898 локомотивів, 696 пасажирських вагонів, 57 тис. вантажних вагонів і 430 одиниць електричок і рейкових автобусів.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. Крюківський вагонзавод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів — пасажирських і вантажних.