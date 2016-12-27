Держоборонзамовлення України наступного року зросте на 10-20%

Державний оборонне замовлення України на 2017 рік проходить етап фінального узгодження, а його обсяг зросте на 10-20% порівняно з 2016 роком.

Про це повідомив журналістам заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко.

"Зараз завершується обробка всіма державними замовниками, які замовляють держоборонзамовлення. Я думаю, це (обсяг держоборонзамовлення - УНІАН) буде рівень більшим (ніж у 2016 році - УНІАН), десь 10-20% збільшення державного оборонного замовлення", - сказав він.

Читайте такожТурчинов: 2017-й рік стане переломним у звільненні окупованого Донбасу

Як повідомляв УНІАН, державний оборонне замовлення на 2016 рік за станом на 19 грудня виконано держконцерном "Укроборонпром" на 99%.

В кінці листопада гендиректор концерну Роман Романів заявив, що недофінансування державного концерну "Укроборонпром" за державним оборонним замовленням на 2016 рік становитиме близько 1 мільярда гривень. За його словами, у зв'язку з цим сотні співробітників підприємств, що входять в концерн, будуть відправлені у вимушену відпустку.

Крім того, він додав, що в структурі концерну тільки 56 підприємств з 105 стали прибутковими за підсумками 9 місяців поточного року.

За інформацією концерну, в рамках державного оборонного замовлення на 2016 рік він отримав на ремонт, модернізацію і виробництво нового озброєння 4,4 мільярда гривень. Згідно з повідомленням прес-служби концерну, в загальному обсязі держоборонзамовлення, який цього року становив 13,5 мільярда гривень, на підприємства концерну припало тільки 32,5%.