Кабмін реструктуризував борг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 1,5 мільярда

Кабінет міністрів України реструктуризував борг Одеського припортового заводу перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" за спожитий газ розміром 1,5 мільярда гривень.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Зараз ОПЗ разом з Фондом держмайна розробляє план дій по оптимізації роботи підприємства, який дозволить зменшити борг перед "Нафтогазом", - сказав глава Фонду держмайна Ігор Білоус, представляючи постанову.

За словами Білоуса, реструктуризація дасть можливість підприємству продовжити свою діяльність і прискорити темпи адаптації ОПЗ до нових ринкових умов.

Як повідомляв УНІАН, у грудні провалилася третя за рахунком спроба приватизувати 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 5,16 мільярда гривень. У зв'язку з цим його подальша діяльність опинилася під загрозою зупинки. Підприємство має близько 251 мільйон доларів заборгованості перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа і понад 500 мільйонів гривень – перед "Нафтогазом України", а контракт на поставку газу на завод закінчується 31 грудня.

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При цьому голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв спрогнозував зростання боргу заводу перед його холдингом до 1,5 мільярда гривень до кінця року. Разом з тим він не бачить економічних обґрунтувань передавати ОПЗ в управління "Нафтогазу" до розробки механізму погашення боргу підприємства.

Такої ж думки дотримується голова найбільшою газодобувної компанії України "Укргазвидобування" Олег Прохоренко. За його словами, передача ОПЗ в управління "Нафтогазу" або його компанії – це не вирішення проблеми заводу, а лише перекладання проблеми на інші компанії.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.