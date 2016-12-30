В "Укроборонпромі" розповіли, скільки зброї та техніки передали українській армії в 2016 році (інфографіка)

Про це повідомили у прес-службі концерну.

Так, українські силові відомства отримали 1 тис. 362 одиниці нової і модернізованої техніки, 1 тис. 389 одиниць відремонтованої та 3 тис. 458 одиниць ЗІП, вузлів та агрегатів.

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"У 2014 році концерн займався оперативним ремонтом військової техніки не лише на заводах, а й силами виїзних бригад безпосередньо в зону АТО", - йдеться у повідомленні "Укроборонпрому".

Крім того, протягом 2015 року відбулась переорієнтація на виробництво та збільшилась частка модернізованої продукції для українського війська.

"Цього року ЗСУ отримують дедалі більше саме нового озброєння та військової техніки, вироблених на заводах "Укроборонпрому", - підсумували у підприємстві.

Як повідломлялося раніше, державне оборонне замовлення на 2016 рік станом на 19 грудня виконане держконцерном "Укроборонпром" на 99%.